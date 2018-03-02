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307 kişinin yargılandığı Kara Harp Okulu darbe davasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişi hakkında açılan davaya sanık savunmalarıyla devam edildi
02 Mart 2018 13:08
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307 kişinin yargılandığı Kara Harp Okulu darbe davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Cihat Tuncay, olay günü sınavı olduğu için Kara Harp Okulunda bulunduğunu ve olağan dışı bir durumun yaşanmadığını beyan etti.

Akşam saatlerinde yapılan içtimada yüzbaşı Abdullah Beyazkürk'ün öğrencilerin silah almaları emrini verdiğini ve nizamiyelere gönderdiğini beyan eden sanık Tuncay, birliğe terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

Gece saatlerinde internetten okuduğu haberlerle darbe girişiminden haberdar olduğunu öne süren Tuncay, şöyle konuştu:

"Silahım boş ve emniyetteydi. Benim nizamiyede bulunduğum sırada bir araç giriş yaptı, usule uygun şekilde giriş işlemi yapıldı. Bir süre sonra da nizamiye önüne kamyon çekildi. Ben bunu darbecilerin okula girişini engellemek için olduğunu düşündüm. Okulun emniyetini aldığımızdan emindim. Sonra uykum gelince gece 04.00 sularında uyudum. Öğleden sonra uyanınca eve gidebileceğimiz söylendi, ben de İstanbul'a gittim. Emniyete kendim gittim ve akabinde tutuklandım. Olay gecesi silahımı hiç kullanmadım, darbe girişimine yönelik bir emir de almadım."

Darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunan sanık Tuncay, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan Recep Pekdaş, 15 Temmuz 2016 akşamı yapılan içtimaya katıldığını, burada 20 öğrencinin silahlandırılarak başka bir yere gönderildiğini, kendisinin de aralarında bulunduğu diğer harbiyelilerin serbest bırakıldığını söyledi.

İlerleyen saatlerde kendisinin de silahlandırılarak 5 nolu nizamiyeye gönderildiğini beyan eden sanık Pekdaş, okul içinde terör saldırısı olabileceği yönünde konuşmalar olduğu için burada okul emniyetini sağlama maksatlı sabaha kadar beklediğini öne sürdü.

Darbe girişimini ilerleyen saatlerde öğrendiğini belirten Pekdaş, bulunduğu nizamiye bölgesindeki rütbelilerin kendisine darbeye yönelik bir emir vermediği ve silah kullanmaması emri verdiği için darbe taraftarı olmadıklarını düşündüğünü savundu.

"Harbiyelilerin hainler tarafından kullanılmaya çalışıldığını daha sonradan öğrendim." diyen sanık Pekdaş, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Yunus Emre Kekeç ve Erkan Mantam'ın da savunma yaptığı duruşmaya, öğle arasından sonra devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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