Otomotiv pazarında şubat rakamları açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.09 artarak 47 bin 9 adete yükselirken, yılın ilk iki ayında yüzde 0.25 azalarak 82 bin 85 adet oldu.

Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,59 artışla 35 bin 901 adet oldu. Geçen yıl 34 bin 658 adet satış gerçekleşmişti.

Hafif ticari araç pazarı ise şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,74 azaldı ve 11 bin 108 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl 12 bin 307 adet satış olmuştu.

Otomobil satışları yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 3.59 artarak 62 bin 512 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 60 bin 347 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı ise ilk iki ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,79 azalarak 19 bin 573 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 21 bin 941 adet satış gerçekleşmişti.

ODD yıl sonu toplam pazar büyüklüğü tahminini 925 bin -975 bin adet aralığında bıraktı.