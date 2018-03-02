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Cenazeye giderken uçurumdan yuvarlandılar
Bolu'dan Düzce'ye bir yakınlarının cenazesine giden anne ve oğlunun bulunduğu otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaralı anne ve oğlunu, bölgede bulunan restoran çalışanları kurtardı
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkiinde meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine katılmak için Bolu'dan Düzce'ye giden Hüseyin Delibalta idaresindeki 81 EC 798 plakalı otomobil yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Hüseyin Delibalta ve annesi Fatma Delibalta yaralandı. Kazayı gören bölgede bulunan restoran çalışanları 112 Acil'e haber verdi. Restoran çalışanları bu sırada yaraları kurtarmak için uçurumdan aşağı indi.
Otomobilden çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından sedye ile yolda bekleyen ambulansa taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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