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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 116.910,33 puana geriledi
02 Mart 2018 13:20
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,61 değer kaybıyla 116.910,33 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 721,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın neden olduğu satış baskısıyla 116.843,46 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 117.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirileceği" açıklamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını belirtti. Trump'ın korumacı politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Brexit ile ilgili gelişmelerin dünya borsalarında yüzde 2'leri aşan kayıplara neden olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.600 ve 116.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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