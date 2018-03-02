Şehit oğlunun tabutunu omzunda taşıdı

Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Astsubay Koç, dün, doğum gününden 1 gün sonra Afrin'in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Astsubay Koç'un cenazesini havalimanında, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Memleketi Konya'ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehit Koç'un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇETİN'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in (24) cenazesi askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından askeri uçaktan alındı. Şehidin cenazesini karşılama törenine yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Çetin, Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'

Bu arada Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp, 'Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için' yazısını yazdığı dikkat çekti.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ