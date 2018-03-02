1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit oğlunun tabutunu omzunda taşıdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi. Şehidin babası Ahmet Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı
02 Mart 2018 13:26
Yazdır
Şehit oğlunun tabutunu omzunda taşıdı

Bornova Jandarma Komanda Tugay Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, 20 Şubat günü birliğindeki silah arkadaşlarıyla birlikte 'Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Astsubay Koç, dün, doğum gününden 1 gün sonra Afrin'in Bilal köyü mevkisinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. 4 çocuklu Koç ailesinin en büyük oğlu şehit Koç'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Astsubay Koç'un cenazesini havalimanında, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, askerler, protokol üyeleri, babası Ahmet ile annesi Fatma Zehra Koç, kardeşleri ve yakınları karşıladı. Baba Koç, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu uçaktan cenaze aracına kadar askerlerle birlikte omzunda taşıdı. Şehit Koç'un cenazesi, Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Memleketi Konya'ya, yaklaşık 1,5 ay önce izne gelen şehit Jandarma Astsubay Çavuş Koç'un bekar olduğu, daha önce de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde geçici görevde bulunduğu ve kısa süre önce de birliğine döndüğü öğrenildi.

Şehit Koç'un cenazesinin, ikindi namazının ardından düzenlenecek tören sonrası Konya Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.


Afrin şehidinin şiir okuduğu görüntüler ortaya çıktı

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÇETİN'İN CENAZESİ MEMLEKETİ ESKİŞEHİR'DE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Recep Çetin'in (24) cenazesi askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.

Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Uzman Çavuş Recep Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından askeri uçaktan alındı. Şehidin cenazesini karşılama törenine yakınları, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Çetin, Reşadiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

'HER HAİNE BİR MERMİ SÖZÜMÜZ OLSUN'

Bu arada Şehit Uzman Çavuş Çetin'in 21 Şubat'ta sosyal paylaşım sitesinde bir ortaokul öğrencisinin askerlere gönderdiği mektubun fotoğrafını paylaşıp, 'Her haine bir mermi sözümüz olsun miniklerimiz için' yazısını yazdığı dikkat çekti.

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 8,546 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı teröristler çocukların bulunduğu araca tanksavarla saldırdı
02 Mart 2018 18:32		 FETÖ itirafçısı Akın: Ara sıra kopuşlarım oldu
02 Mart 2018 18:15
Sakarya'daki FETÖ davasında ceza yağdı
02 Mart 2018 18:12		 Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
02 Mart 2018 17:46
Gaziantep'te 'gaybubet evleri'ne operasyon: 9 tutuklama
02 Mart 2018 17:31		 Başbakanlık, Denizli'deki darbe girişimi davası kararına itiraz etti
02 Mart 2018 17:28
Malatya'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis verilerek tahliye edildi
02 Mart 2018 17:26		 FETÖ soruşturmasında gizliliği ihlal eden eski başkomiser tutuklandı
02 Mart 2018 16:50
Kahraman komutan F-16'lara böyle seslendi
02 Mart 2018 16:46		 Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
02 Mart 2018 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kur'anda zinaya ceza olmaması 3
zeyneb binti cahş 1
memurlar.net'teki haberlere yorum yapılamaması 4
Biz şimdi neyiz ciler 3
islam'ın bir arap siyasal rejimi olduğu gerçeği 2
anderson talisca 1
varaka bin nevfel 1
havalı 1
rehine 1
koç 4
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam