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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

Spor Toto Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
02 Mart 2018 13:31
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İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Osmanlıspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 10.30'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Hüseyin Bağış
Anadolu Ajansı
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