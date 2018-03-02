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Tarlada balık üretecekler

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkan adayı ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, yakın zamanda Karataş ilçesinde kurulacak su ürünleri organize sanayi bölgesinde balık yetiştirileceğini söyledi
02 Mart 2018 13:43
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Tarlada balık üretecekler

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi ve ASHİB işbirliği ile Adana Karataş Bölgesi'nde su ürünleri organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalarına başlandı. Devam eden çalışmalarla ilgili beraberindeki Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammed Ali Tekin'in de bulunduğu heyetle birlikte Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret eden ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, proje ile ilgili bilgi verdi.

Bölgedeki su ürünleri sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekliliğinin önemini vurgulayan Yamanyılmaz, "ASHİB olarak Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi ile bir araya geldik.

Tarım İl Müdürlüğümüzün önerisi ile Karataş ilçemizin kıyı kesimlerindeki araziler üzerinde havuzlar kurarak bu havuzlarda levrek, çipura, karides gibi ürünler yetiştirilmesini sağlamak için çalışmalara başladık. Bu proje ile yıllık 850 milyon dolar olan balık ve su ürünleri ihracatını orta ve uzun vadede üç katına çıkarmayı, özellikle potansiyelinin çok altında olan 4 milyon dolarlık karides ihracatımızı ise artırmayı hedefliyoruz" dedi.

TESİS ÜLKEYE FAYDALI OLACAK

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın projeyi desteklediğini belirten Yamanyılmaz, "Valimiz de projemizi çok olumlu karşıladı ve destekleyeceğini dile getirdi. Bizler de valimizden aldığımız destekle projemiz üstünde daha büyük gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kurulacak tesisin hem bölgemiz hem ülkemiz çok faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

852 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'den 2017 yılında yaklaşık 852 milyon dolarlık balık ve su ürünleri ihracatı yapıldığının altını çizen Yamanyılmaz, "Bölgemizde kurulacak olan bu yetiştiricilik bölgesinin bu ürünlerin ihracatını daha çok arttırması beklenmektedir. Kurulacak olan bu yapı ile 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 4 milyon dolarlık karides ihracatımızın çok daha artırılması hedeflenmektedir. 2017 yılında 11 ülkeye ihraç ettiğimiz karidesin, dünya karides ithalatında lider konumda olan Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi pazarlara da açılması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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