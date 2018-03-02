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Samsun'da 15 eski öğretmene FETÖ'den gözaltı
Meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8'i kadın 15 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, meslekten ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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