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ORC'nin anketine göre partilerin oy oranları
Siyasetin gündeminde ittifaklar var. ORC Araştırma seçmenin nabzını ölçtü ve partililerin bakışını gösterdi
ORC Araştırma şirketi, 23-27 Şubat arasında 36 ilde 3420 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yaptı. Seçmenlere gündemde yer alan her konu soruldu.
HDP BARAJ ALTINDA
Ankete göre "bugün genel seçim olsa" HDP baraj altında kalıyor.
CHP VE HDP'LİLER İTTİFAK İSTİYOR
HDP'nin baraj altında kalması, partiyi başka partilerle ittifaka itiyor. İttifak için en yakın parti ise CHP. CHP ve HDP seçmenleri iki partinin ittifakına yeşil ışık yakıyor.
AK PARTİ'NİN YAPACAĞI İTTİFAKLARA TAM DESTEK
SİYASİ PARTİLER İTTİFAK YAPSIN: YÜZDE 67,8
Anketteki diğer sorular da şöyle:
"ODA"LARA DÜZENLEME YAPILSIN: YÜZDE 56,2
CİNSEL İSTİSMAR, TERÖR VE DARBE CEZALARI YETERSİZ: YÜZDE 84,3
TERÖRLE MÜCADELEYE TAM DESTEK: YÜZDE 75,8
ZEYTİN DALI'NI SADECE HDP'LİLER DESTEKLEMİYOR
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