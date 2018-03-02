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İkinci kez dolandırılmaktan banka çalışanı kurtardı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 33 bin lira ile 3 bilezik ve bir yarım altını dolandırıcılara kaptıran 85 yaşındaki adamın ikinci kez dolandırılmasına, banka görevlisi engel oldu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yaşlı bir adam, ikinci kez dolandırılmaktan banka çalışanının dikkati sayesinde kurtuldu.
Çubuk'a gelen 2 kişi, telefonla aradıkları Halil İbrahim A'ya (85) kendilerini polis olarak tanıttı. Zanlılar, Halil İbrahim A'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından ele geçirilen banka hesabına para yatırıldığını, bu para ve değerli eşyalarını incelenmek üzere poşete koyup kendilerine vermesini aksi takdirde hapse gireceğini söyledi.
Halil İbrahim A, bir bankanın Kızılay'daki şubesinden çektiği 33 bin lira ile 3 altın bilezik ve bir yarım altın koyduğu poşeti evine gelen zanlılara verdi.
Zanlılar, bir gün sonra yeniden aradıkları Halil İbrahim A'dan Çubuk'ta bulunan bankadaki parasını da aynı gerekçeyle çekmesini istedi.
Zanlıların dediğini yapmak üzere bankaya giden Halil İbrahim A'nın durumundan şüphelenen banka çalışanı polisi aradı. Halil İbrahim A'yı takip eden Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemleri alarak zanlıların gelmesini bekledi.
Polis ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki evinden ikinci kez parayı almak için gelen zanlı M.Y'yi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlının arandığı belirtildi.
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