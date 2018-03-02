|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
Edirne'de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandı
Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalanmıştı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ekilen 2 Yunan askeri tutuklandı.
Askerler "Askeri casusluğa teşebbüs etmek" ve "Askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklandı. Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.
Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar'' şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne'de bulundukları ve Yunanistan'a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.
Musa KeslerMeriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askeri gözaltına alındı
Bu haber 11,145 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI