1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP'nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz." dedi
02 Mart 2018 15:08
Yazdır
Özel: Hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımız olacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen tüzük taslak toplantısına katıldı.

Parti binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Dün Sayın Engin Özkoç bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, CHP'nin sanki kendi adayıyla değil de ortak bir adayla 2019 seçimlerine gideceği anlaşıldı. Ne dersiniz?" sorusu üzerine, 2019'da Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birinin yaşanacağını söyledi.

Tüm partilerin ilk turda kendi adaylarını çıkarmayı düşünebileceklerini aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Bu son derece saygın, değerlendirilmesi gereken önemli bir duruştur, buna itiraz etmemiz söz konusu olamaz. İkinci tura kalan ve bu Cumhuriyet rejimini savunan adaydaki bir birleşme çok akılcı bir önermedir, reddedilemez. Belli konularda benzer düşünen partilerin ittifaklar kurması ya da bir aday üzerinde anlaşmaları reddedilemez ama biz CHP olarak hiçbir ihtimali dışlamıyoruz, CHP'nin kendi adayı noktasında da hiçbir CHP'linin itiraz etmeyeceği bir adayımızın olacağını söyleyebiliriz."

Dursun Çiçek'in açıklamaları

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "Saadet Partisinin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ederiz." şeklindeki açıklamaların sorulması üzerine ise Özel, "Partinin böyle bir resmi görüşü elbette olamaz. Ayrıca 20 milletvekili meselesi bir önceki Anayasa'da mümkün olan ama bu Anayasa'da mümkün olmayan bir sistem. Sayın Dursun Çiçek'in 'Saadet Partisinin adayı şu olsa' diye yaptığı kişisel bir değerlendirme. Bir sohbet olarak orada bırakmak lazım." diye konuştu.

Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir." dedi. iyete bağlılık ve sadakatle demokrasi talebidir." dedi.

Barış Gündoğan
Anadolu Ajansı
Bu haber 3,969 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özlü: Terör, hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek
02 Mart 2018 18:49		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de
02 Mart 2018 18:48
Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
02 Mart 2018 17:20		 Özhaseki: Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke Türkiye
02 Mart 2018 17:03
Yunanistan Genelkurmay Başkanından Orgeneral Akar'a telefon
02 Mart 2018 16:58		 Çavuşoğlu: Zeytin Dalı Harekatı barışa giden yolu açmayı amaçlıyor
02 Mart 2018 16:05
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
02 Mart 2018 15:45		 TBMM'den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama
02 Mart 2018 15:41
Bahçeli: Ateşkes Afrin'i kapsıyor demek YPG dilidir
02 Mart 2018 15:32		 CHP, acil servislerden ücret alındığı iddiasına Meclis araştırması istedi
02 Mart 2018 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pfdk 2
bülent ecevit 4
süt kupası 1
reis bizi afrin'e götür 6
terlemeden sevişenler 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
Gayret etmek 1
kontrolsüz hareket 1
Sacre-Cour 2
beşşar esed 5
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam