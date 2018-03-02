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15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

İçişleri Bakanlığının 2017 yılı faaliyet raporuna göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 182 sivil, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi
02 Mart 2018 15:10
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15 Temmuz mağdurlarına 184 milyon TL tazminat ödendi

İçişleri Bakanlığı 2017 yılı faaliyet raporunda, bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilere yer verildi.

Buna göre, Bakanlıkça 5233 sayılı "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun"un yürürlüğe girdiği 2004'ten bu yıl başına kadar oluşan zararların karşılanması amacıyla, 440 bin 485 başvuru yapıldı. Başvurulardan 239 bin 743'ü olumlu sonuçlanırken, 174 bin 526'sı reddedildi.

Komisyonlarca bugüne kadar olumlu sonuçlandırılan başvurular için vatandaşlara ödenmek üzere talep edilen 4 milyar 257 milyon 373 bin 45 liradan, 4 milyar 109 milyon 625 bin 255 lirası ilgililere ödendi.

Ülke genelinde geçen yıl meydana gelen terör olayları nedeniyle zarar tespit komisyonlarına yapılan 10 bin 151 yeni başvurudan 6 bin 598'i sonuçlandırıldı. Ayrıca geçen yılın talepleri doğrultusunda ilave edilen ek ödenekle birlikte toplam 380 milyon lira ilgililere ödenmek üzere valiliklere gönderildi.

15 Temmuz mağdurlarına ödenen tazminat

Bakanlık tarafından geçen yıl 2330 sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında 160 talep dosyası incelendi. Bu dosyalar hakkında ilgililere 7 milyon 532 bin 973 lira tazminat ödenmesine karar verildi.

Ayrıca 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince düzenlenen darbe girişimi sırasında mağdur olan siviller ve görevlilerle ilgili olarak, aynı kanun kapsamında, dosyası Bakanlığa intikal eden 182 sivil şehit, 2 bin 626 yaralı ve 100 malul için toplam 183 milyon 805 bin 112 lira tazminat ödendi.

Rapora göre Ağrı ile Iğdır'da İran sınırına yapılacak 144 kilometrelik "güvenlik duvarı"nın, 90 kilometrelik kısmının üretimi gerçekleştirildi, 61 kilometresinin de inşası tamamlandı.

59 bin 402 kişi Türk vatandaşlığı kazandı

Geçen yıl 2 bin 414'ü doğumla, 56 bin 988'i yetkili makam kararıyla sonradan olmak üzere 59 bin 402 kişi Türk vatandaşlığı kazanırken, 25 bin 907 kişi ise Türk vatandaşlığını kaybetti. Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca teklif edilen 258 kişinin Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine ilişkin işlemler devam ediyor.

Vatandaşlık hizmetleri kapsamında geçen yıl 1278 Ahıska Türkü, Türk vatandaşlığını kazandı. İskanlı göçmen olarak kabulüne karar verilen 300 Ahıska Türkü ailenin, il göç idaresi müdürlüklerinde işlemleri devam ediyor.

15 milyonun üzerinde kimlik kartı verildi

Geçen yıl 15 milyon 783 bin 707 adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurusu alınırken bunlardan 15 milyon 262 bin 321'i sonuçlandırılarak kartları vatandaşlara teslim edildi.

Ayrıca doğum, kayıp, geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kimlik kartı kullanılamayacak durumda olduğu için başvuruda bulunan 4 milyon 776 bin 310 vatandaşa, geçici kimlik belgesi verildi.

Orhan Onur Gemici
Anadolu Ajansı
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