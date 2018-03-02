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PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu öldürüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu belirlendi
02 Mart 2018 15:14
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PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu öldürüldü

Erzurum'un Karayazı ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Geventepe Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, teröristlerden birinin örgütün Karayazı-Eleşkirt grup sorumlusu olan Van'ın Saray nüfusuna kayıtlı "Adil" kod adlı Tarık Şen olduğu aktarıldı.

Açıklamada, diğer 3 teröristten birinin aynı grup içinde faaliyet gösteren Karayazı nüfusuna kayıtlı "Canfeda" kod adlı Taner Ağar, diğerlerinin de "Agir" ve "Çektar" kod adlı teröristler olduğu kaydedildi.

Teröristlerin silahlarının da ele geçirildiği vurgulandı.
Memurlar.Net
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