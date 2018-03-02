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Bahçeli: Ateşkes Afrin'i kapsıyor demek YPG dilidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir" açıklaması yaptı. Bahçeli, "İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır" ifadelerini kullandı
02 Mart 2018 15:32
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Bahçeli: Ateşkes Afrin'i kapsıyor demek YPG dilidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, "Doğu Guta'da ilan edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığını iddia etmek PKK ağzı, YPG dili, savrulma halidir. Afrin'de Türkiye'nin bekası, tarihi ve egemenlik hakları cesurca müdafaa edilmektedir. Bundan dönüş yoktur, gerçekten de gemiler yanmıştır" dedi.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklali savunulmaktadır. Afrin'de milli onurumuz, milli güvenliğimiz, egemenlik haklarımız müdafaa edilmektedir. Unutulmamalıdır ki beka için, bayrak için, mukaddes ve mukadderat için şehadet şerbetinden içmeye kalbi vatan sevgisiyle çarpan herkes, hepimiz varız, kuşku yok hazırız. İnanıyorum ki Afrin sokak sokak, ev ev temizlenecek, teröristlerin nefesi kesilip belleri kırılacaktır."
Memurlar.Net
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