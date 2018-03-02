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Su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak elektrik hattı
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı köyde su hortumuna gizlenmiş 80 metrelik kaçak elektrik hattı bulundu
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çukurca Köyü'nde yaşayan bir kişi, evine en yakın alçak gerilim hattından döşediği kablo ile harici hat çekti; yaklaşık 80 metrelik kaçak elektrik hattının fark edilmemesi için de kabloyu su hortumuna geçirdi.
Kaçak hattı döşeyen kişi, kablonun üzerini bazı yerlerde kaya parçaları ile kapattı, bazı yerlerde ise toprağa gömdü.
Kaçak elektrik düzeneği, Dicle Elektrik Dağıtım'a bağlı ekiplerin denetimi sırasında bulundu.
Ekipler, elektrik direğinden zemine inen bir kablo görünce takip etmeye başladı. Kaçak elektrik hattının uzandığı evde yapılan kontrolde, ısınma ve sıcak su ihtiyacı dahil tüm kullanımın kaçak hattan karşılandığı belirlendi. Ev sahibi hakkında işlem başlatıldı.
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