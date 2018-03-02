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4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı

İttifak yapacağını açıklayan 4 parti de sağ görüşü paylaşıyor
02 Mart 2018 15:45
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4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapma kararının ardından yeni bir ittifak açıklaması daha geldi.

Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi 2019 seçimleri için ittifak yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için MHP ile bir araya gelerek kurduğu ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, 'Cumhur İttifakı'nın kendi aralarında fiili olarak uygulamaya başladıklarını ifade etmişti.
Memurlar.Net
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