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TBMM'den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, milletvekillerinin diş tedavilerine yönelik implant uygulamalarına yönetmelik değişikliği ile bir sınırlama getirildiği bildirildi.
02 Mart 2018 15:41
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TBMM'den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milletvekili Tedavi Yönetmeliği'nde yapılan bazı değişikliklerle ilgili basında çıkan haberler dolayısıyla bazı hususların kamuoyu ile paylaşılmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Açıklama şöyle: "Milletvekili Tedavi Yönetmeliğinde yapılan bazı değişikliklerle ilgili basında çıkan haberler dolayısıyla aşağıdaki hususların kamuoyunun bilgisine sunulması uygun görülmüştür.

Bilindiği gibi, ülkemizde gerçekleşen sağlık alanındaki reformlardan biri de implant tedavisidir. Yaklaşık yirmi beş yıldır ağız ve diş tedavilerinde çene kemik yapısı müsait ve tedaviye ihtiyacı olan hastalara uygulanan implant tedavisi, tekli veya çoklu diş kayıplarında diğer diş yapılarına zarar vermeyen dünyada da yaygın olarak tercih edilen bir uygulamadır. Protez uygulamalarında yaşanan birçok problem, implant uygulamasında söz konusu olmamaktadır.

Hak sahiplerimizin yaşadığı ağız ve diş sağlığı problemlerinin giderilmesi gayesiyle ve bilimsel gerekçeler çerçevesinde sosyal, fonksiyonel ve süreklilik gibi kriterler göz önüne alındığında diş tedavisinde gelişen ve değişen teknoloji implant uygulamasını yaygınlaştırmaktadır.

Üniversitelerimizin Diş Hekimliği Fakültelerinden alınan görüşe göre hastalarda ideal bir protez planlamasında en verimli sonucu alabilmek için tek çeneye altı adet implant uygulaması gerekli görülmektedir. Hastalar bakımına dikkat ettikleri takdirde implantlar ömür boyu kullanılabilmektedir.
Uygulaması pahalı bir tedavi gibi gözükmekle birlikte implant, çürüme ihtimali bulunmadığından uzun vadede diğer tedavilere göre daha ekonomiktir.

Tedavilerde tıbbi ihtiyaca, çene yapısının durumuna ve azami implant sayısına göre işlem yapılmaktadır. İmplant uygulamalarına ait giderler, toplam sağlık giderlerimizin binde seksen yedisi gibi cüz'i bir rakama mal olmaktadır. Kurumumuzun 2013 yılından itibaren implant malzemelerine yönelik ödemekte olduğu altı yüz Türk Lirası bedel, enflasyon artışı, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer şartlar göz önüne alınarak bin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Bu uygulama alt çene için azami altı, üst çene için azami altı adet implant ile sınırlandırılmıştır. Yönetmelik değişikliğinden evvel olmayan bir sınırlama getirilmiş ve yapılan yönetmelik değişikliklerine ilişkin karar, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan TBMM Başkanlık Divanında oy birliği ile alınmıştır.

Açıklamamız kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak, yanlış ve haksız yorumlara sebebiyet verilmemesi için yapılmıştır.

Memurlar.Net
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