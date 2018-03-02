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Mısır unu çuvalında 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Trabzon'da mısır unu çuvalında 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a yolcu otobüsüyle ruhsatsız tabanca gönderileceğini tespit etti.
Ekipler, Moloz mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, otobüs bekleyen bir kişinin yanında bulunan çuvalda arama yaptı.
Mısır unu bulunan çuval içinde 10 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
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