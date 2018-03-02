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FETÖ soruşturmasında gizliliği ihlal eden eski başkomiser tutuklandı

ByLock içeriklerinden, çalışırken FETÖ soruşturmalarında gizliliği ihlal ettiği belirlenen eski başkomiser tutuklandı
02 Mart 2018 16:50
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FETÖ soruşturmasında gizliliği ihlal eden eski başkomiser tutuklandı

Trabzon'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, görevliyken örgüte yönelik soruşturmalarda gizliliği ihlal ettiği saptanan eski başkomiser tutuklandı.

Ağrı'da çalışırken meslekten ihraç edilen ve gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı için adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.B. hakkında yeni bir soruşturma açıldı.

Eski başkomiser F.B'nin, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 2014-2016 yıllarında çalışırken ByLock'tan yaptığı yazışmalar incelendi.

Yazışma içeriklerinden F.B'nin görev yaptığı dönemde FETÖ soruşturmalarının gizliliğini ihlal ettiği belirlendi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Trabzon'da gözaltına alınan F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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