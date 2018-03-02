|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
Bitlis'in Mutki ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Kent merkezinden, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyüne giden Cahit Akın'ın kullandığı 13 J 0041 plakalı yolcu minibüsü, Kaşıklı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, minibüsteki Düzgün Kanat (26) olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ve vatandaşların yardımıyla Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan bazı yaralıların müdahalenin ardından Bitlis'teki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Bu haber 309 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI