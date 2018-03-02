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Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
02 Mart 2018 17:06
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Bitlis'te minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Kent merkezinden, Mutki ilçesine bağlı Meydan köyüne giden Cahit Akın'ın kullandığı 13 J 0041 plakalı yolcu minibüsü, Kaşıklı köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki Düzgün Kanat (26) olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ve vatandaşların yardımıyla Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bazı yaralıların müdahalenin ardından Bitlis'teki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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