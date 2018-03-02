|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada öğrencilerden bazıları yaralandı
İstanbul'da öğrenci servisi otomobille çarpıştı. Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralardı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bu haber 240 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI