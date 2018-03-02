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Malatya'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis verilerek tahliye edildi
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Mehmet Numan Batur ile avukatı katıldı.
Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.
Son sözü sorulan sanık, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet sanığı tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.
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