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Çeyrek altın ne kadar?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,37 artışla 162,90 liradan tamamladı
02 Mart 2018 17:38
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 267,00 lira, Cumhuriyet altını 1.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 162,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 160,50 160,70 162,70 162,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.058,00 1.075,00 1.072,00 1.090,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 146,00 150,00 148,00 152,00
Lira(Tam) Ziynet 1.034,00 1.054,00 1.048,00 1.068,00
Yarım Ziynet 517,00 527,00 524,00 534,00
Çeyrek Ziynet 258,00 263,00 262,00 267,00
Anadolu Ajansı
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