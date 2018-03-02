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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli kentlerden gönderilen 15 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı çeşitli kentlerden gönderilen 15 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Zırhlı eskort eşliğinde kentten geçiş yapan askeri konvoy, Gaziantep istikametine devam etti.
Bu arada konvoyun geçişi sırasında karayolundaki bazı araç sürücüleri, korna çalarak konvoya destek verdi.
Konteyner, tank ve zırhlı personel taşıyıcıların, Suriye sınırına konuşlanan birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Halil Fidan
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