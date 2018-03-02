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Şehir Tiyatroları ekibi Mehmetçik'e destek için Hatay'a gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları canı pahasına ülke sınırlarını koruyan Mehmetçikle kucaklaşmak üzere Hatay'a gidiyor
02 Mart 2018 18:09
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Şehir Tiyatroları ekibi Mehmetçik'e destek için Hatay'a gidiyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Şehir Tiyatroları'nın içinde yaşadığı toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Şehir Tiyatroları, iyi gününde de kötü gününde de Türk milletinin yanındadır. Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmış ve ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla terör unsurlarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Şehir Tiyatroları ailesi olarak Devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız. Tek dileğimiz, kahraman askerlerimizin zaferi ve Afrin Zeytin Dalı operasyonu sayesinde sınırlarımızda barışın ve huzurun kalıcı olarak kurulmasıdır."

Açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları oyuncuları, Zeytin Dalı Harekatı'na manevi destek amacıyla 5 Mart'ta saat 20.00'de Hatay'da Antakya Kültür Merkezi'nde "Komik-i Şehir Naşit Bey" oyununu sahneleyecek. Yönetim, sanatçı ve teknik ekipten oluşan 115 kişilik Şehir Tiyatroları kadrosu, aynı gün askeri karargah ziyareti de gerçekleştirecek. Ekip, 6 Mart'ta ise İskenderun Teknik Üniversitesi Salonu'nda "Hisse-i Şayia-Bir Evlilik Komedisi" oyununu sergileyecek.

Türk Hava Yolları özel uçak tahsis ederek Şehir Tiyatroları ekibini Hatay'a ulaştıracak.

- "Komik-i Şehir Naşit Bey" oyunu

Oyun, tuluat tiyatrosunun öncülerinden, ''Komik-i Şehir'' ustalığına erişen Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunuyor. 19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortalarına kadar süreçte tiyatronun, özellikle de tuluat tiyatrosunun sıkıntılı dönemleri, Naşit ve tiyatrosunun yaşadıkları üzerinden aktarılıyor. 20. yüzyıl gerçeğinde sinemanın giderek güçlenmesi ve yayılması, Şehir Tiyatroları'nın İstanbul tiyatro yaşamındaki yeri, yaklaşan 2. Dünya Savaşı'nın ülkeye ve sanata yansıyan zorlukları, tuluat tiyatrosunun yeni yol ayrımlarına girişi, Naşit'in ailesiyle ilişkisi oyunun konusu ve kurgusunda kendine yer buluyor.

Gökhan Erarslan'ın yazıp Ali Yaylı'nın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Musa Arslanali, Rıdvan Çelebi, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel, Sinan Bengier ve Tuğçe Açıkgöz rol alıyor.

- "Hisse-i Şayia-Bir Evlilik Komedisi" oyunu

İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı ve 100 yıl önce sahnelenen "Hisse-i Şayia-Bir Evlilik Komedisi" oyunu ise ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarını konu alıyor.

Eserde, şiddetli geçimsizlikle boşanıp yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada ezeli-ebedi kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan, fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın öyküsü eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.

Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyunda, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.
Anadolu Ajansı
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