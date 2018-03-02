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Sakarya'daki FETÖ davasında ceza yağdı

Aralarında KHK ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 24 emniyet mensubunun "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı
02 Mart 2018 18:12
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Sakarya'daki FETÖ davasında ceza yağdı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 18 emniyet mensubu, toplam 131 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanıkların, cumhuriyet savcısının iki celse önce esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunma yaptığını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini dile getirerek, beraatlarını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatlarına hükmetti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 14 sanığı 7 yıl altışar ay, 3 sanığı 6 yıl 10 ay 15'er gün ve 1 sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ise 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Sanıklar ve avukatları da önceki celsede esas hakkında savunmalarını yapmıştı.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu emniyet müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru 26 sanık hakkında, "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bir sanığın "tehdit" suçundan 3 yıldan 7,5 yıla, bir sanığın ise "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, darbe girişiminin ardından yapılan çalışmada, dosyada bulunan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet mensuplarının önce açığa alındığı, daha sonra KHK ile ihraç edildiği aktarılmıştı.

Sanıkların örgüt adına himmet verdiği ve topladığı anlatılan iddianamede, FETÖ/PDY ile süreklilik, çesitlilik ve yogunluk arz eden organik bag kurdugu, üzerilerine atılı "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarını işlediklerinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Mahkeme heyeti, davanın önceki duruşmalarında, firari 2 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Anadolu Ajansı
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