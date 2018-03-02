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Genelkurmay 'çatı' davasında tanık ve müşteki beyanları tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin davada tanık ve müşteki beyanlarının alınması tamamlandı
02 Mart 2018 19:00
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Genelkurmay 'çatı' davasında tanık ve müşteki beyanları tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıklardan Emrah Ilgaz'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'a ilişkin iletişim tespit tutanağının mahkemeye ulaştığını beyan ederek, sanığa bu tespitle ilgili diyeceklerini sordu.

Sanık Ilgaz, ByLock'u indirme tarihinin 8 Kasım 2014 gözüktüğünü ancak ilk iletişim tespitinin aynı yılın ağustos ayında olduğunu beyan ederek programı kullanmadığı iddiasında bulundu.

Yemin krizi

Tanık beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin davanın sanıklarından Kutluhan Yılmaz ile tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bazı sanıkların talebi üzerine bu davada yeminli tanık olarak dinleneceğini ve bunun için yemin ettirileceğini söyledi.

Bunun üzerine Yılmaz, başka bir davada sanık olarak yargılandığından yeminli ifade vermeyeceğini söyledi. Başkan Dik, bu durumun yasalara aykırı olmadığını belirterek, herkesin ayağa kalkıp yemin ettireceği ihtarında bulundu.

Yeminsiz beyanda bulunmaktaki ısrarı ve soruşturma aşamasında verdiği beyanların doğruyu yansıtmadığını iddia etmesi üzerine Yılmaz ile yapılan SEGBİS bağlantısına usule uygun şekilde son verildi.

Tanıklar ve müştekilerin dinlenmesinden sonra iddia makamından ara karar için görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine, dinlenmeyen tanıkların beyanlarının alınması için gelecek celse mahkemeye çağrılmalarına karar verilmesini talep etti.

Savcı, ayrıca tutuklu sanıkların üzerilerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, haklarındaki kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Duruşmaya müzakere için ara verildi.

İsmet Karakaş, Tanju Özkaya
Anadolu Ajansı
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