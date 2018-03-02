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Şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresini 5 Mart'a kadar uzattı
02 Mart 2018 19:24
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Şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), şube müdürlüğü sınavı için ücret yatırma süresi 5 Mart'a kadar uzatıldı.

MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatı için 513 şube müdürlüğü kadrosuna görevde yükselme suretiyle atama süreci 26 Ocak'ta başladı.

Şube müdürlüğü için yazılı sınava başvuruları onaylanan adayların sınav ücretini 19-28 Şubat tarihleri arasında yatırmaları gerektiği belirtilen açıklamada, gelen talepler üzerine, sınav ücretini yatırma son gününün 5 Mart'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Anadolu Ajansı
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