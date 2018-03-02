|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Kars'ta, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı Ankara'da yakalandı
Kars'ta, sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı Ankara'da gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı harekatın ardından, terör örgütü propagandası yapılan sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemede, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda terör örgütleri lehine propaganda yaptığı ve gerçek dışı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen E.F, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sosyal medya paylaşımlarının ardından, il dışına kaçtığı anlaşılan E.F. Ankara'da yakalanarak, Kars'a getirildi.
Zanlı, İl Emniyet Müdürülüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Bu haber 514 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI