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Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sızdırılması davasının mütalaası açıklandı

2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının FETÖ mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 45 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 33 sanık hakkında 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti
02 Mart 2018 19:50
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Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sızdırılması davasının mütalaası açıklandı

Polis Akademisinin 2012 yılındaki Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiğine ilişkin 45 sanığın yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, 33 sanık hakkında 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 12 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasını talep etti.

Mütalaada, sanıklardan Muzaffer İşçi ile Muhammet Emin Erçetin'in Kırşehir'de yargılandıkları davada terör örgütü üyeliği suçundan ceza aldıkları belirtilerek, sanıklar hakkında bu suçlamayla açılan kamu davasının reddine karar verilmesi istendi.

Polis Akademisi sınav sorularını hazırlamakla görevli komisyonda yer alan İşçi ve Erçetin hakkında, sınav sorularının örgüt mensuplarının eline geçmesine sebep oldukları gerekçesiyle kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçundan 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet savcısı, sınav sorularını hazırlamakta görevli komisyonda yer alan sanıklardan Cihan Kalem, Fatih Yıldırım, Hüseyin Şafak ve Ramazan Eken ile komisyonun sekreteryasını yapan sanıklar Özkan Arıkan ve Süleyman Filiz için terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçundan da 17 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

Mütalaada, Polis Akademisi öğrencilerine "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen sanıklar Egemen Deveci, Yasin Morkoyunlu, Ali Gürkan Kara, Sadık Yolalan ve Aydın Güngör'ün terör örgütü üyeliği suçundan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı, sanıklardan Mustafa Şengül, Şenol Dalgıç, Emre Yıldız, Yunus Yıldırım, Erol Şevik, Ebrar Yıldız, Ersin Ceylan, Hamza Sezer, Muhammet Atasever, Erdem Kısa, İbrahim Avsuz, Selim Duran, Muhammet Esen, Saim Balık ve Yaşar Çelik hakkında da terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçundan ise 17 yıl 6 aya kadar hapis istedi.

Bahadır İnce, Batuhan Öktem, Seyfullah Canertürk, Tarık Bölük, Muharrem Çetiner hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıl, kamu kurumları aleyhine dolandırıcılık suçundan 17 yıl 6 aya kadar hapis isteyen savcı, bu kişiler hakkında örgüt üyeliği suçundan etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını da talep etti.

Cumhuriyet savcısı, kamu zararını gideren sanıkların cezasında, ceza kanununun ilgili hükmü gereği indirim uygulanmasını da istedi.

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklar, savunma için ek süre istediklerini bildirdi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, davayı 7-8 Haziran tarihlerinde görülmek üzere erteledi.
Anadolu Ajansı
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