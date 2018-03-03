HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yaptığı mesleğe kabul ve kura törenine ilişkin duyurusunda avukatlıktan savcılığa geçenlerin mesleğe kabulünü yaptığını bildirdi. Hakimler Savcılar Kurulu(HSK), 1150 adayı mesleğe kabul etti. 170 adayın mesleğe kabulu reddedildi. Pazartesi günü Külliye'de kura töreni gerçekleştirlecek.

İşte duyurunun tam metni:

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan Avukatlıktan geçme 7. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile 4. dönem idari yargı hakim adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Kur'a töreni, 05/03/2018 tarihinde saat 13:30'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde (Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi 06560 Beştepe/ANKARA) yapılacaktır.

Mesleğe kabul edilen adaylar zemin kat fuaye ve büyük salona, daha önce bildirdikleri bir yakını ise 1. ve 2. katta bulunan salonlara ve fuaye alanlarına yönlendirilecektir.

Mesleğe kabul edilen adayların saat 12:00'da cübbeleri ile birlikte Kur'a salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

Mesleğe kabul edilen adayların cübbe dağıtımına ilişkin bilgiler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. İlgililere duyurulur.

Mesleğe kabule ilişkin sorgulama ekranı