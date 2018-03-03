1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinden yaptığı duyuruda avukatlıktan savcılığa geçenlerin mesleğe kabul işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Hakimler Savcılar Kurulu(HSK), 1150 adayı mesleğe kabul etti. 170 adayın mesleğe kabulu reddedildi. Pazartesi günü Külliye'de kura töreni gerçekleştirlecek.
03 Mart 2018 00:19
Yazdır
HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yaptığı mesleğe kabul ve kura törenine ilişkin duyurusunda avukatlıktan savcılığa geçenlerin mesleğe kabulünü yaptığını bildirdi. Hakimler Savcılar Kurulu(HSK), 1150 adayı mesleğe kabul etti. 170 adayın mesleğe kabulu reddedildi. Pazartesi günü Külliye'de kura töreni gerçekleştirlecek.

İşte duyurunun tam metni:

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından, meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayan Avukatlıktan geçme 7. dönem adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile 4. dönem idari yargı hakim adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Mesleğe kabullerine karar verilen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Kur'a töreni, 05/03/2018 tarihinde saat 13:30'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde (Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi 06560 Beştepe/ANKARA) yapılacaktır.

Mesleğe kabul edilen adaylar zemin kat fuaye ve büyük salona, daha önce bildirdikleri bir yakını ise 1. ve 2. katta bulunan salonlara ve fuaye alanlarına yönlendirilecektir.

Mesleğe kabul edilen adayların saat 12:00'da cübbeleri ile birlikte Kur'a salonunda hazır olmaları gerekmektedir.

Mesleğe kabul edilen adayların cübbe dağıtımına ilişkin bilgiler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir. İlgililere duyurulur.

Mesleğe kabule ilişkin sorgulama ekranı

Memurlar.Net
Bu haber 7,693 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
00:19 - HSK, 170 adayın mesleğe kabulünü yapmadı
HSK Başkan Vekili: İtirafları peşin kabul ediyor değiliz
00:09 - Afrin gazisine coşkulu karşılama
3 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
00:07 - Bingöl'de terör örgütüne ait yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi
Muğla'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bülent ecevit 4
ufak tefek cinayetler 4
matej delac 1
Lidyalılar 1
dan bilzerian 2
tour de france 1
iğneleme 2
ağrı 2
seviyom he 1
02.03.2018 real madrid vs fenerbahçe maçı 5
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam