|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı ile baş başa görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İbrahim Boubacar Keita ile baş başa görüştü
Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında Cezayir, Moritanya ve Senegal'deki temaslarını tamamlayarak, ziyaretinin son durağı Mali'de resmi temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda iki liderin basına kapalı görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.
İlkay Güder
Bu haber 419 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI