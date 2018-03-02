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Trabzon'da iş makinesinin çarptığı hayatını kaybetti

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
02 Mart 2018 20:38
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Trabzon'da iş makinesinin çarptığı hayatını kaybetti

Dörtyol Mahallesi Tepegören mevkisindeki köprü inşaatında çalışan operatörün kullandığı iş makinesi, manevra sırasında çalışmaları izleyen Muzaffer Altunbaş'a (64) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek dere yatağına düşen Altunbaş ağır yaralandı.

Altunbaş, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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