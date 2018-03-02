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Trabzon'da iş makinesinin çarptığı hayatını kaybetti
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Dörtyol Mahallesi Tepegören mevkisindeki köprü inşaatında çalışan operatörün kullandığı iş makinesi, manevra sırasında çalışmaları izleyen Muzaffer Altunbaş'a (64) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek dere yatağına düşen Altunbaş ağır yaralandı.
Altunbaş, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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