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FETÖ'ye ait üniversitenin rektörüne ev hapsi
Kapatılan FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi Rektörü İleri, yargılandığı dava sonuçlanana kadar ev hapsinde kalacak
Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 17'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada, 1 tutuklu sanık 50 bin lira kefaletle 2 sanık da ev hapsi verilerek, tahliye edildi.
Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.
Duruşmada, sanıklar ile avukatları tahliye ve tedbir kararlarına ilişkin taleplerini mahkemeye sundu.
Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan Mehmet Yaprak'ın tahliyesine, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ın da dinlenmesine gerek olmadığına karar verilmesi talebinde bulundu.
- Rektör'e ev hapsi
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından tutuklu sanık iş adamı Mehmet Yaprak'ın 50 bin lira kefaletle adli kontrol şartı konularak tahliyesine, sanıklardan iş adamı Mustafa Celal Eğretli ve kapatılan FETÖ'ye ait Orhangazi Üniversitesi Rektörü Recep İleri'nin ev hapsi verilerek, tahliyelerine ayrıca BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.
Ev hapsi verilen sanıklar yargılanmaları bitene kadar evlerinde kontrol altında tutulacak.
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