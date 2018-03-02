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Muğla'da terör propagandasına tutuklama
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurten E'nin sosyal medyadan DHKP-C terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Göltürkbükü Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Nurten E. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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