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Muğla'daki FETÖ Operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.
Marmaris Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kapatılan okulunda öğretmenlik yapan R.B'yi (54) gözaltına aldı.
Marmaris Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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