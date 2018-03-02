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Akar: Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak" dedi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek."
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