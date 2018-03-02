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Mardin polisinden huzur operasyonu

Mardin Polisi, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10" kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.
02 Mart 2018 21:15
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Mardin polisinden huzur operasyonu

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10" kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı
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