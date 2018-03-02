|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Mardin polisinden huzur operasyonu
Mardin Polisi, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10" kapsamında 92 ekip ve 743 personelle denetim gerçekleştirdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Türkiye Güven Huzur Uygulaması 10" kapsamında il genelinde asayiş uygulaması düzenledi. Yaklaşık 5 saat devam eden denetimlere 92 ekip, 743 personel ve 3 arama köpeği katıldı. 48 umuma açık iş yeri, 264 araç, 2 bin 720 şahıs sorgulandı. Arandığı tespit edilen 13 şahıs yakalandı, 44 araca 18 bin 847 TL ceza yazılarak 9 araç trafikten men edildi.
Bu haber 574 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI