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Çorum'da Mehmetçik'e Osmanlı'nın sefer yemeğini ikram edecekler

Çorum'da, Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlere Osmanlı döneminde sefer yemeği olan İskilip dolması ikram edilmesi için başlatılan çalışmada yer alacak kafile, okunan dualarla Kilis'e uğurlandı.
02 Mart 2018 21:48
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Çorum'da Mehmetçik'e Osmanlı'nın sefer yemeğini ikram edecekler

Çorum'da, Zeytin Dalı Harekatında görevli askerlere Osmanlı döneminde sefer yemeği olan İskilip dolması ikram edilmesi için başlatılan çalışmada yer alacak kafile, okunan dualarla Kilis'e uğurlandı.

İskilip Belediyesince, Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere İskilip dolması ikram edilmesi için organize edilen çalışmaya katılacak Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma ile AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin Kilis'e uğurlanması sebebiyle Hürriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Belediye Başkanı Gül, programda yaptığı konuşmada, Mehmetçik'in toplumun her kesiminden yoğun destek gördüğünü söyledi.

Müslüman Türk milletini ne Amerika ne de Avrupa'nın yenemeyeceğini ifade eden Zeki Gül, "Devletimiz, askerimizin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Biz Çorumlular olarak mücahit askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek üzere yola çıkıyoruz. Askerimizin elbette yiyecek desteğine ihtiyacı yok." dedi.

Mehmet Karadağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum ziyaretinde AK Partili gençlerin "Reis bizi Afrin'e götür" şeklinde slogan attığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine gençlerimizle Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla sınıra gitmeye karar verdik ve yola çıkıyoruz. Askerimize '41 kere maşallah' demek için Osmanlı'da sefer yemeği olan İskilip dolmasından 41 kazan ikram edeceğiz. Leblebimizle, İskilip dolmamızla askerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettireceğiz."

Türk milletinin "asker millet" olduğunu ifade eden Karadağ, "Türkler tarih boyunca asker millet olarak doğmuş, büyümüş ve böyle de ölmüştür. Vatanı, milleti, bayrağı, ezanı için ödün vermeyen bir milletiz. Bir karış çocuktan yaşlısına varıncaya kadar hep bir ağızdan 'biz de gitmek istiyoruz' diyebiliyoruz. İnşallah ordumuzun orada başarılı olacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

"Bir emrin yeter reis, biz sınırda Mehmetçikleyiz" yazılı pankartlar açılan programdaki konuşmaların ardından kafilenin kazasız şekilde Kilis'e ulaşması ve Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı olması için dua edildi.

Kafile daha sonra Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.
Anadolu Ajansı
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