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Ünal: Biz girmeseydik onlar buraya gelecekti

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Zeytin Dalı ile bu mücadeleyi vermeseydik onlar bu mücadeleyi evlerimize taşıyacaklardı" dedi.
02 Mart 2018 21:53
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Ünal: Biz girmeseydik onlar buraya gelecekti

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Zeytin Dalı ile bu mücadeleyi vermeseydik onlar bu mücadeleyi evlerimize taşıyacaklardı" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Kasım'da yapılan il kongresinde başkan seçilen Ömer Oruç Debgici ve yönetimine parti binasında tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin de açıklamalarda bulunan Ünal, "Dün ve bugün şehitlerimiz vardı. Az önce Gaziantep Havaalanı'nda Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız, aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'nın Komutanı Metin Temel Paşa ile ayaküstü sohbet etme imkanımız oldu. Büyük bir mücadele veriyoruz. Eğer biz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'yla bu mücadeleyi vermeseydik onlar mücadeleyi, bu yangını nereye taşıyacaklardı? Evimizin içine taşıyacaklardı. Eğer biz Cerablus'a, El Bab'a gitmeseydik, biz Afrin'e gitmeseydik, onlar ne yapacaklardı? Onlar buraya geleceklerdi. Onlar gelip bu yangını bizim evimizin içerisinde çıkaracaklardı. Dolayısıyla şuanda gerçekten hem sınır güvenliğimizi korumak, hem iç güvenliğimizi korumak adına büyük bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin sürdürülmesinin, bu mücadelenin uluslararası alanda büyük bir diplomasi başarısıyla sürdürülmesinin altında yatan asıl büyük gerekçe nedir arkadaşlar? Bu milletin siyaseten yüzde 52'sinin AK Parti'ye bu görevi vermiş olmasıdır. Yani siyasi istikrardır. Eğer siyasi istikrar olmasaydı bu tehlikeyi bertaraf edemezdik. Peki bu siyasi istikrarı kim sağladı? Bu siyasi istikrarı bu partinin teşkilatlarının özverisi sağladı. Burada oturan sizler sağladınız. Eğer siz 16 Nisan'da yüzde 75 gibi bir oranla evet kararını çıkarmasaydınız, gece gündüz çalışmasaydınız bu siyasi istikrar Allah korusun tehlikeye girerdi" dedi.

"Kahramanmaraş ittifakla birlikte bütün birincilikleri toplayacaktır"

2019 seçimlerinde Kahramanmaraş'tan yüzde 85'in üzerinde oy beklediğini söyleyen Ünal, "1 Kasım'da, 7 Haziran'da ve geçtiğimiz bütün seçimlerde Kahramanmaraş üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Yapmaya da bundan sonra devam edecektir. O yüzden inşallah ben 2019'a giderken Kahramanmaraş'tan artık yüzde 80'nin üzerinde bir oy bekliyorum. Ve bunu inşallah gerçekleştireceğiz. İttifakla birlikte inşallah yüzde 85'e çok rahat çıkacağımızı ben ümit ediyorum ve bu anlamda Kahramanmaraş bu defa bütün birincilikleri toplayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ünal ve beraberindekiler, daha sonra TÜGVA Kahramanmaraş Şubesinin Klasik Düşünce Okulunda gençlerle bir araya geldi. Burada gençlerle bir süre sohbet eden Ünal, toplantı sonrası vatandaşların sorunlarını dinledi.
İhlas Haber Ajansı
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