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Emine Erdoğan, TİKA'nın Mali'de yenilediği okulu gezdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mali'nin başkenti Bamako'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yenilenip ekipman desteği verilen İşitme Engelliler Okulu'nda incelemelerde bulundu.
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Batı Afrika turu kapsamında Mali ziyaretinde eşlik ediyor.
Bu kapsamda Emine Erdoğan, başkent Bamako'da TİKA tarafından yenilenip ekipman desteği verilen İşitme Engelliler Okulu'nu ziyaret ederek, hibe teslim törenine katıldı.
Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Mali'nin tarihteki önemli ticari ve ilmi misyonunu yeniden üstlenerek, güçleneceğine olan inancını dile getirdi.
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın eşi Aminata Keita da Türkiye'nin katkıları için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Törende öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı ve Mali Milli Marşı'nı söyledi.
Törende Emine Erdoğan'a, Malili kadın bakanlar ve Türk heyetinden bakanların eşleri de eşlik etti.
İşitme Engelliler Okulu'nun 350 öğrencinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitime ayrılan üç sınıf, avlu, basketbol sahası ve yemekhane gibi bölümlerinin restorasyonu, TİKA tarafından yapıldı.
Ayrıca, sınıflarda ihtiyaç duyulan eşyanın yanı sıra öğrenciler için kırtasiye malzemesi ve okul öncesi eğitim için oyuncak tedarik edildi.
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