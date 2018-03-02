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Erdoğan: 2348 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita ortak basın toplantısında konuşuyor
02 Mart 2018 21:55
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Erdoğan: 2348 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son aldığım haberle 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bu bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile iki ülke arasında yapılan anlaşmaların Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki imza törenine katıldı. Mevkidaşı Keita tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mali'nin en yüksek nişanı takdim edildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, sözlerinin başında, Türkiye'den Mali'ye "cumhurbaşkanı" sıfatıyla ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin, Mali'yi asla uzak bir ülke olarak görmediğini ve görmeyeceğini belirten Erdoğan, "Bizim nazarımızda Timbuktu şehri, İstanbul'un, Konya'nın, Bursa'nın kardeşidir. Bu tarihi arka plan ışığında Mali ile bağlarımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, mevkidaşı Keita ile oldukça faydalı istişareler yaptıklarını kaydederek, Mali için büyük önem taşıyan barış ve uzlaşı sürecindeki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi.

Mali'nin, terörden çok çile çektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu acıyı biz de çektik, çekiyoruz. Onun için iyi biliriz. Bu noktada her türlü desteği vermeye bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da hazırız. Mali'nin istikrarına, huzuruna ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemin altını münhasıran çizmek istiyorum." dedi.

- "2348 teröristi etkisiz hale getirdik"

Erdoğan, terörle mücadelesinde Mali'nin yanında olduklarına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Zira terörün dini, dili, etnik aidiyeti ve kimliği yoktur. Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeş hale getiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor demektir. Şu anda Batı'nın terör karşısındaki vurdumduymazlığını herhalde bütün dünya izliyor ama ne yaptıkları önemli.

Şu anda Suriye'de bizim terör örgütleriyle mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Mehmetçik'imiz ve Özgür Suriye olmak üzere yaklaşık 120 civarında şehidimiz var. Yaklaşık son aldığım haberle de 2348 teröristi etkisiz hale getirdik. Bütün teröristleri bölgeden temizleyene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Asla durmak yok, yola devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimiz, şüphesiz ki oluyor, canımız da yanıyor ama biz biliyoruz ki şehadet, makamlar üstü bir makamdır. Bu da bizim Mehmetçik'imizin en büyük gurur ifadesidir, abidesidir. 'Her kim eli kanlı çeteleri, belli bir din ya da etnik kimlikle özdeşleştiriyorsa o, teröristin ekmeğine yağ sürüyor.' derken, onları onlarla beraber değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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