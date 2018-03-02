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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçik'e moral desteği
Trabzon'da bir grup üniversite öğrencisi, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için "Kalbimiz Kahraman Mehmetçikle Birlikte" sloganıyla hazırladıkları videoyu sosyal medyada paylaştı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e moral ve destek vermek amacıyla kamera karşısına geçti.
Fakültedeki akademisyenlerinden destek alan 21 öğrenci, "Kalbimiz Kahraman Mehmetçikle Birlikte" sloganıyla 1,5 dakikalık bir video hazırladı. Yabancı öğrencilerin de yer aldığı görüntüde öğrenciler, üniversitenin farklı noktalarında bu sloganı seslendirdi.
Türk bayrağının açıldığı videonun son bölümde de öğrenciler hep bir ağızdan "Kalbimiz Kahraman Mehmetçikle" şeklinde slogan attı.
Mehmetçik Vakfı'na da destek yapılması konusunda çağrıda bulunulan video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, video ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermeyi amaçladıklarını belirtti.
Türk milleti olarak askerleri dualarla desteklediklerine işaret eden Akyazı, "Öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda yönetim olarak böylesi güzel ve anlamlı projeye katkı vermek istedik. Kısa sürede öğrencilerimizle organize olarak çektiğimiz video ile Mehmetçik'imize sesimizi duyurmaya, onların yanlarında olduğumuzu anlatmaya çalıştık." dedi.
"Askerlerimize daima duacıyız. Allah yardımcıları olsun." diyen Akyazı, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.
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