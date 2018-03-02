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Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi
Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması gerçekleştirdi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, yaklaşık 8 bin kişinin sorgusu yapılırken 6 bin araç kontrol edildi. Kontroller sonucunda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 37 kişi ile 9 araç yakalandı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 52 araca ceza kesilirken 27 araç trafikten men edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin uygulamalarına devam edeceği belirtildi.
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