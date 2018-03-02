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Yol kenarına bırakılan bomba düzeneği ekipler tarafından patlatıldı
Karayolundaki elektrik panosuna bırakılan bomba düzeneği ekipler tarafından patlatıldı.
Denizli'yi şehir içinden Antalya'ya bağlayan karayolu üzerindeki Ulus Kavşağı'nda trafik lambalarının olduğu bölgedeki elektrik panosu içine bırakılan bomba düzeneği, bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Yol kapatılırken, Antalya istikameti için araçlar farklı alternatiflere yönlendirildi.
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