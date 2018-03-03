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3 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.
(İdlib/Azez/Afrin)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Zirvesi'ne katılacak.
(Kocaeli/10.30)
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Snowboard Dünya Kupası Ödül Töreni'nde yer alacak.
(Kayseri/14.00)
3- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Şırnak İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Şırnak/12.00)
4- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığının Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Kentsel Dönüşüm Merkezinin açılışına katılacak.
(Sivas/11.30/15.00)
5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, Şuhut doğal gaz hattının açılış törenine, AK Parti 83. İl Danışma Meclisi toplantısına ve 5. İl Gençlik Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/10.30-14.00)
6- AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "28 Şubat: İnsan Haklarına Balans Ayarı(!)" programına katılacak.
(Lefkoşa)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Mustafa Kemal Üniversitesi Teknoloji ve Ar-Ge Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Antakya Mobilyacılığını Geliştirme Projesi Hizmet Binası'nın açılış töreni ve AK Parti Defne İlçe Kongresi'ne iştirak edecek, Antakya Mobilyacılar İhtisas Küçük Sanayi Sitesi ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ailesine ziyarette bulunacak.
(Hatay/10.00-15.00)
2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Belediyeler Birliğinin MEB Şura Salonu'nda düzenleyeceği ödül törenine katılacak.
(Ankara/19.30)
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