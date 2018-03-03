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Afrin gazisine coşkulu karşılama

Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Abdulhamit Doğan, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde coşkuyla karşılandı.
03 Mart 2018 00:09
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Afrin gazisine coşkulu karşılama

Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Abdulhamit Doğan, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki eğitimini tamamlayarak 5 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman çavuş olarak göreve başlayan Abdulhamit Doğan (26), Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör unsurlarını temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katıldı. Harekatın 42. gününde Afrin kırsalında 1083 rakımlı tepede PYD/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Doğan, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi. Doğan, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geldi. Doğan'ın baba ocağına döndüğü haberi üzerine Elbistanlılar, Battalgazi Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokağa akın etti. 4 çocuklu ailenin en büyük oğlu olan Doğan, araç konvoyu ile geldiği evinin önünde Kaymakam Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, rütbeli personel, Gaziler Derneği Genel Merkez yöneticisi Taki Tapancı, Elbistan Şube Başkanı İlyas Kebeli ve çok sayıda vatandaş tarafından Türk bayrakları, tekbirler ve çiçeklerle karşılandı. Doğan'a Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert tarafından çiçek verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de gazi uzman çavuşla tek tek tokalaştı. Anne Teyibe ve baba Cahit Doğan ise sevinç gözyaşları döktü.

Afrin gazisi uzman çavuşa geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Tuncay Akkoyun, asker ve polislerin Afrin'de kahramanca mücadele ettiğinin altını çizdi. Doğan'ın ve ailesinin her zaman yanında olacaklarını belirten Kaymakam Akkoyun, "Bundan sonra bize düşen Abdulhamit kardeşimize ve ailesine her zaman destek olmaktır. Allah'ın izniyle bundan sonra tedavisi başta olmak üzere her zaman yanındayız. Devletimizin bu anlamda sürekli yanında olduğunu her zaman hissettireceğiz" diye konuştu.

"Bu şanlı bayrağın altında artık bir olmamız gerekiyor" diyen Kaymakam Akkoyun, "Öyle bir dönemdeyiz ki artık kenetlenmemiz gerekiyor. Bu şanlı bayrağın altında artık bir olmamız gerekiyor. Ülkemiz büyük bir mücadele veriyor" ifadelerini kullandı.

Afrin gazisi Abulhamit Doğan'ın iyileşip tekrar görevine dönmek istemesinin sahip olduğu sağlam imanın ve ruhun en büyük göstergesi olduğunu kaydeden Kaymakam Akkoyun, "Gazilerimizin hepsi biran önce iyileşip göreve dönmeyi istiyorlar. Bu kahramanlar, öyle sağlam bir imana ve ruha sahip ki vatan savunması haricinde aklına bir şey gelmiyor. Bizi biz eden ve bizi var eden bu ruhtur" dedi.

Gaziler ve Şehitler Derneği Elbistan Şube Başkanı İlyas Kebeli ise, "Afrin'de operasyondaki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Biz, orada yedi düvelle savaşıyoruz. Askerimizin, polisimizin morali yüksek, başaracağız" dedi.

Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden görev yerine dönmek istediğini vurgulayan gazi Uzman Çavuş Abdulhamit Doğan, aynı çatışmada şehit düşen silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Doğan, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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