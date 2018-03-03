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Muğla'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
03 Mart 2018 00:24
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Muğla'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aşkın C. yönetimindeki 48 EB 009 plakalı minibüs Bitez Mahallesi Şah Caddesi'nde, karşı yönden gelen Batuhan Özdemir'in (18), kullandığı 48 UC 530 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdemir, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü Aşkın C. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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