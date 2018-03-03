İstanbul'da PKK üyesi 3 kişi yakalandı

NÖBET İZNİNDE OLAN MEMUR, HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILMAK ZORUNDA MIDIR? Nöbet izninde olan bir sağlık personeli bu süre içinde hizmet içi eğitime katılmaya çağrıldığında bu eğitime katılmak zorundadır. Zira bu konusu suç teşkil eden bir emir değildir. Ancak fazla çalıştırıldığı sürece için ayrıca izin talep edilmelidir.